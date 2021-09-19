اليوم.. إنطلاق تجارب المنتخب القومي لكمال الأجسام "مصل تيك" بالصالة المغطاه بجهاز الرياضه العسكري

أعلن الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصرى لكمال الأجسام، ورئيس الاتحاديين العربى، والإفريقى، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولى، انطلاق تجارب المنتخب القومي لكمال الأجسام غدا الاحد بالصاله المغطاه ( السنتر كورت) بجهاز الرياضه للقوات المسلحه لاختيار فريق"مصل تيك" لتمثيل مصر في بطولة العالم المقرر اقامتها في اسبانيا من ٣ الي ٨ نوفمبر ٢٠٢١ برعايه البطل السابق والحكم الدولي عبد العظيم حجازي.





واوضح" فهيم" أن هناك لجنه فنية محايدة علي أعلي مستوي لاختيار اللاعبين في التجارب برئاسة البطل والحكم الدولي المهندس عبد العظيم حجازي والمهندس سامي بشير والمديرين الفنيين للإتحاد الكابتن سعيد عثمان والكابتن عبد الرحمن ابراهيم و الكابتن انور العماوي و الكابتن حسن رشاد





وفي نفس السياق أوضح "حجازي" ان الغرض الاساسي من هذه التجربه هو تحديد اللاعبين المؤهلين لخوض المنافسات الدوليه لضمهم للفريق والوقوف بجانبهم واعدادهم بشكل كامل حيث أن الهدف النهائي هو إختيار اللاعبين المتميزين اللذين يستطيعون تحقيق مركز متميز في بطولة العالم القادمه





تجدر الإشارة أن البرنامج التفصيلى للتجارب كالتالي وصول اللاعبين إعتباراً من الثامنه الا ربع صباحا، وعلى كافة اللاعبين الالتزام بهذا الموعد حيث سيتم غلق باب الدخول فى تمام التاسعه صباحا لبدء فعاليات التجارب وسوف يكون الاعب بمفرده ولن يسمح بدخول اي احد برفقته تطبيق للاجراءات الاحترازيه الخاصة بفيروس كورونا، وعلى جميع اللاعبين وكافة الحضور الالتزام بارتداء القناع الواقى (الماسك) تنفيذا للاجراءات الاحترازية، وستقوم لجنة فنيه خاصة قبل الميزان مكونه من الحكم الدولي المهندس سامي بشير والمدير الفني للمنتخبات القوميه الكابتن سعيد عثمان والحكم الدولي الكابتن محمد محسن بعمل عرض فنى سريع لكافة اللاعبين، وبعد ذلك تبدأ لجنة الميزان في تسجيل كافة اللاعبين ومنحهم الارقام الخاصه بهم تمهيدا لبدء التجربه، وذلك من خلال لجنتى ميزان، اللجنة الاولى لكمال الاجسام (ناشئين و كبار) واللجنة الثانيه للفيزيك والكلاسيك فيزيك (ناشئين و كبار) وبعد ذلك تبدأ فعاليات التجارب التي تستمر الي الساعه الخامسه مسآء