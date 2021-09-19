نجلة المجني عليه تتعرف على المتهمين أمام النيابة بالمنصورة

تعرفت الطفلة حبيبة نجل الميكانيكي صالح خليفة الذي راح ضحية الخيانة والغدر علي يد زوجته الثانية واثنين معاونين لها بعد تخديره وضربه حتي لفظ أنفاسه الخيره داخل مسكن الزوجية، على المتهمين أمام وكيل النائب العام رامي السوداني واستدلت على المتهمة "أم هاشم" والمعاونين لها المتهمين لبيب وأحمد.



وقامت الطفلة نجلة الضحية بالتعرف علي المتهمين، مؤكدة أنها رأتهم بالشقة مع المتهمة أم هاشم في المنزل عندما استيقظت لبرهة لحاجتها للشرب وخلدت للنوم بحجرتها مرة أخرى.



مبلغ مالي

وقد أكد الدكتور محمد وجدى معروف محامي المجني عليه أن هذه الجريمة ارتكبت بالاتفاق بين كل من أم هاشم الشهيرة بشيماء ولبيب وأحمد على أن يساعدها على التخلص من زوجها ومساعدتها في قتله على أن تعطيهم مبلغا ماليا.



وكانت أمرت نيابة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية تجديد حبس الزوجة الثانية ومعاونيها المتهمين بقتل زوجها في مسكن الزوجية بالمنصورة.



وتلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم ثان المنصورة بالعثور على جثة رجل في العقد الرابع من عمره مقتولًا داخل شقته بمنطقة شارع 10 دائرة قسم ثان المنصورة واتهام أسرته لزوجته بقتله.



على الفور انتقل المقدم عبد الحميد الشورى رئيس مباحث قسم ثانى والرائد محمد هيت معاون المباحث إلى مكان الواقعة وبالفحص، تبين العثور على جثة المجني عليه "صالح. م" 41 سنة ميكانيكي، وبها عدة طعنات وإصابة ابنته.



ووجهت أسرة الضحية أصابع الاتهام لزوجته الثانية، "أم هاشم. ف. أ"، 29 سنة، وشهرتها "شيماء" بقتله لتكرار حدوث المشاجرات بينهما وتهديده لها بالطلاق والطرد من الشقة.



القبض على الزوجة

وتمكن ضباط المباحث من القبض على الزوجة قبل هروبها خارج مدينة المنصورة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.