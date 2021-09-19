النيابة بقضية "اللجان النوعية بحلوان": أي ذنب عند الله أعظم من القتل؟

استمعت الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة بمجمع محاكم طره، لمُرافعة النيابة العامة في مُحاكمة 22 مُتهمًا بقضية ـ"اللجان النوعية في حلوان".





وبدأ مُمثل النيابة العامة مُرافعته بالإشارة لتحريم الإسلام قتل النفس، وقالت المُرافعة: "نهانا الله عن قتل النفس، وحرم ذلك، وفرض القصاص إن لم يكن في الدنيا فحقًا هو آت في الاخرة، كيف لا ؟ وهو الحق العدل".



وأشارت المُرافعة كذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بشأن قتل النفس وأن زوال الدنيا عند الله أهون من قتل مسلم، وشدد ممثل النيابة على أن القتل جريمة شنعاء وفعلة نكراء توجب اللعنة وتطرد من الرحمة والشيطان أشد حرصًا عليها.

وقالت المُرافعة: "القتل جريمة، هي وهج الفتنة ووقود الدمار ومعول الهدم، ومن السبع موبقات"، لتتساءل النيابة: "أي ذنب عند الله أعظم من قتل النفس التي حرم".