بروتوكول تعاون لإنشاء فرع جديد لدار الإفتاء في محافظة مطروح



وقّع الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، صباح اليوم، بديوان عام محافظة مطروح، بروتوكول تعاون مع اللواء أركان حرب خالد شعيب، محافظ مطروح؛ لإنشاء فرع جديد لدار الإفتاء المصرية بمطروح، وذلك بحضور قيادات محافظة مطروح.

نشر الأفكار الصحيحة

ووجه فضيلة مفتي الجمهورية الشكر لمحافظ مطروح وقيادات المحافظة على تعاونهم ودعمهم لإقامة فرع لدار الإفتاء، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية تقوم بمجموعة من الإجراءات والفعاليات للتواصل مع الشباب وخدمة المجتمع المصري، من أجل نشر الأفكار الصحيحة، وتجديد ونشر الخطاب الديني الوسطى المستنير.



من جانبه رحب محافظ مطروح بفضيلة مفتي الجمهورية على أرض مطروح.. موجهًا له الشكر لاختيار محافظة مطروح لافتتاح فرع جديد للدار، تأكيدًا على استمرار الاهتمام الدائم من القيادة السياسية الرشيدة بمكانة ومستقبل محافظة مطروح، مبديًا الترحيب بكل أوجه التعاون من أجل نشر الوعي الصحيح.



