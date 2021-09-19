Advertisements

بروتوكول تعاون لإنشاء فرع جديد لدار الإفتاء في محافظة مطروح

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 02:15 م
اللقاء
اللقاء
محمود الجلاد

وقّع الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، صباح اليوم، بديوان عام محافظة مطروح، بروتوكول تعاون مع اللواء أركان حرب خالد شعيب، محافظ مطروح؛ لإنشاء فرع جديد لدار الإفتاء المصرية بمطروح، وذلك بحضور قيادات محافظة مطروح.
نشر الأفكار الصحيحة
ووجه فضيلة مفتي الجمهورية الشكر لمحافظ مطروح وقيادات المحافظة على تعاونهم ودعمهم لإقامة فرع لدار الإفتاء، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية تقوم بمجموعة من الإجراءات والفعاليات للتواصل مع الشباب وخدمة المجتمع المصري، من أجل نشر الأفكار الصحيحة، وتجديد ونشر الخطاب الديني الوسطى المستنير.

من جانبه رحب محافظ مطروح بفضيلة مفتي الجمهورية على أرض مطروح.. موجهًا له الشكر لاختيار محافظة مطروح لافتتاح فرع جديد للدار، تأكيدًا على استمرار الاهتمام الدائم من القيادة السياسية الرشيدة بمكانة ومستقبل محافظة مطروح، مبديًا الترحيب بكل أوجه التعاون من أجل نشر الوعي الصحيح.

الكلمات المفتاحية

مفتي الجمهورية دار الإفتاء المفتي الإفتاء

أخبار تهمك

الأهلي يمنح نجمه لبيراميدز على طبق من ذهب

منذ حوالي 5 ساعات

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد ووست هام في البريميرليج

منذ ساعتين و 23 دقيقة

كيروش يعلن قائمة مبدئية لنجوم مصر المحترفين استعدادا لمواجهتي ليبيا

منذ ساعة و 14 دقيقة

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

منذ حوالي 19 ساعة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

تعرف على معلقي مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر المصري

منذ أقل من ساعة

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

منذ يوم

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة حصول الأهلي على توقيع حارس مرمى جديد

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الجبلاية لـ"الفجر": أبلغنا الزمالك بإيقاف القيد وحصلنا على وعد بالحل

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقترب من استعادة مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة فرض 10 قروش رسوم على متلقي المكالمات التليفونية بدءا من أكتوبر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ يوم

موضوعات متعلقة

شوقي علام يستقبل مفتي كوسوفو لبحث التعاون الديني

مستشار مفتي الجمهورية يكشف تفاصيل الخطة المستقبلية لدار الإفتاء للسنوات الخمس المقبلة

دار الإفتاء تعلن إطلاق "وَحْدَةِ إنتاج فَنِّـيٍّ" ضمن خطتها المستقبلية

"الأزهري" يهنيء "المفتي" بتجدد ثقة الرئيس عامًا جديدًا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 ص

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

11:56 ص

الأهلي يمنح نجمه لبيراميدز على طبق من ذهب

10:00 ص

حقيقة حصول الأهلي على توقيع حارس مرمى جديد

12:07 م

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

09:01 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements