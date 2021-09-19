محافظة الفيوم تنظم حملات مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بالمراكز



حملات مكبرة للنظافة

أوضح الأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم تنفيذ حملات مكبرة للنظافة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز، خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 3500 طن قمامة ومخلفات بناء، بنطاق الشوارع الرئيسية بمدينة الفيوم "السد العالي وبطل السلام وجمال عبدالناصر والنبوي المهندس والملك الناصر، وطريق باغوص وطريق منشاة عبدالله، والشوارع الجانبية والداخلية بالأحياء، كما تم رفع المخلفات بطرق قري العدوة وسيلا والناصرية ودسيا وتلات وزاوية الكرادسة ودمو وكفور النيل واللاهون وهوارة عدلان وهوارة المقطع، كما تم إزالة 320 حالة إشغالات متنوعة من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية والطرق العمومية بالقرى، لتيسير حركة المارة وضبط الشارع.



وأضاف، أنه تم صيانة وتركيب 370 كشاف إنارة بالشوارع الداخلية بأحياء "شرق، وغرب، وجنوب، والجون، بالإضافة إلى أعمدة الإنارة بالطرق العامة بقرى العدوة وسيلا والناصرية وكفور النيل حتي الطريق الدائري، وطريق قرية سنوفر بهوارة المقطع.



وكشف المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أنه تم تنظيم عدة حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 2162 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 232 حالة إشغالات متنوعة، فضلًا عن صيانة وتركيب 351 كشاف إنارة بمدينة سنورس والطرق السياحية.



الوحدة المحلية لمركز ومدينة إبشواي

فيما أشار الأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إبشواي، إلى أنه تم تنظيم عدة حملات للنظافة العامة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 1800 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 124 حالة إشغالات متنوعة في المهد، كما تم صيانة 400 كشاف إنارة بشوارع المدينة ومداخل القرى.



ولفت الأستاذ ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، إلى تنظيم عدة حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة، أسفرت عن رفع 1980 طن قمامة ومخلفات بناء بنطاق مدينة طامية والقري التابعة للمركز، وإزالة عدد 194 حالة إشغالات متنوعة بنطاق المركز، فضلًا عن صيانة 900 كشاف إنارة بطريق القاهرة الفيوم وداخل دائرة المركز.



ومن جانبه أشار الأستاذ كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، إلى أنه تم تنظيم حملات للنظافة العامة ورفع الإشغالات، أسفرت عن رفع 450 طن قمامة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة، كما تم إزالة 48 حالة إشغالات متنوعة بنطاق المركز والقري التابعة، فضلًا عن صيانة 300 كشاف إنارة بالطريق السياحي وجميع طرق القري الداخلية.

نظمت محافظة الفيوم حملات مكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز الفيوم وسنورس وطامية وإبشواي ويوسف الصديق، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 9892 طن قمامة، وإزالة 918 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 2321 كشاف إنارة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.