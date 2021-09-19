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جدول مباريات اليوم الأحد 19 / 9 / 2021 في الدوري المغربي

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 02:16 م
الرجاء
الرجاء
محمد أيمن
تقام اليوم الأحد ثلاثة مباريات من عمر الجولة الثانية من بطولة الدوري المغربي الممتاز لكرة القدم ومن المُنتظر أن تشهد اللقاءات الثلاثة ندية كبيرة بين الأندية المتنافسة.

مباريات اليوم من الدوري المغربي

تأتي مباريات اليوم في الدوري المغربي على النحو التالي :-

الرجاء ضد أولمبيك خريبكة

أولى المباريات يستضيف فيها فريق نادي الرجاء الرياضي المغربي ضيفه أولمبيك خريبكة على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس عند حلول الساعة السادسة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وفي الجولة الأولى تعادل اولمبيك خريبكة على ملعبه الفوسفاط أمام مولودية وجدة سلبيًا بدون أهداف يوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري.

في المقابل تمكن فريق نادي الرجاء من الفوز على يوسفية برشيد بهدف واحد مقابل لا شيء سجله اللاعب حسين رحيمي.

نهضة بركان ضد اولمبيك آسفي

ثاني المباريات التي تقام اليوم لحساب ثاني جولات الدوري المغربي تجمع بين نهضة بركان ضد فريق نادي اولمبيك آسفي على الملعب البلدي لبركان.

تنطلق المواجهة بين الفريقين عند حلول الساعة الثامنة والربع مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة التاسعة والربع مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

وفي الجولة الأفتتاحية تعادل نهضة بركان أمام المغربي الفاسي سلبيًا بدون أهداف على ملعب المركب الرياضي لفاس.

في المقابل خسر فريق نادي أولمبيك آسفي على يد فريق نادي الدفاع الحسني الجديدي بهدف واحد مقابل لا شيء سجله اللاعب مسعود جوما.

سريع وادي زم ضد الوداد الرياضي

المباراة الثالثة والأخيرة تقام على ملعب الفوسفاط ويستضيف فيها فريق نادي سريع وادي زم ضيفه الوداد الرياضي.

وتنطلق المواجهة بين الفريقين عند حلول الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة الحادية عشر والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وكان فريق نادي سريع وادي زم قد خسر المباراة الأولى على يد حسنية أكادير بهدف واحد مقابل لا شيء في المقابل عبر الوداد المغربي عقبة إتحاد طنجة بثنائية نظيفة.

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