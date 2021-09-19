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انطلاق فعاليات المعسكر التدريبي "ابدأ حلمك" بجامعة سوهاج

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 02:21 م
المعسكر
المعسكر
أيمن الجرادي

انطلقت اليوم، فعاليات المعسكر التدريبي "إب حلمك" بجامعة سوهاج، والذي تنظمه حاضنة أعمال مسار بالتعاون مع إنرووت للتنمية بتمويل من الحكومة الهولندية، وذلك بمقر الحاضنة بالحرم الجامعي القديم.
تعزيز قطاع المشروعات الناشئة 
صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بأعمال رئيس الجامعة، وقال إن مشروع مسار الذي تنفذه مؤسسة أنرووت للتنمية بالجامعة، يهدف إلى تعزيز قطاع المشروعات الناشئة وربطها بالأسواق والتوعية بريادة الأعمال، بالإضافة إلى خلق فرص عمل مناسبة للشباب مما يسهم في دعم وتحقيق التنمية الافتصادية وذلك تماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠م.

مشاركة 40 فريقا في معسكر "ابدأ حلمك"
وأشار الدكتور أشرف عكاشة، المدير التنفيذي لحاضنة أعمال مسار بالجامعة، إلى أن المعسكر التدريبي هو أحد مراحل التهيئة لدخول المشروعات دورة احتضان في حاضنة أعمال مسار، ويشارك به 40 فريقا من شباب المحافظة من رواد الأعمال أصحاب أفكار المشروعات المختلفة.
يضم عدة محاور 
ولفت إلى أن التدريب يضم عدة محاور منها كيفية تطوير خطة العمل وقياس العملاء المحتملين وقابلية المشروع للتطوير بشكل مباشر، إلى جانب التعريف بالأشكال القانونية للشركات، ودراسة السوق، وحساب تكلفة المنتجات، وتقدير المبيعات وعمل قوائم التدفقات النقدية

وجدير بالذكر أن فعاليات التدريب ستنتهي يوم الخميس القادم الموافق ٢٣ سبتمبر الحالي، ويحاضر به كلًا من أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية وخبير ريادة الأعمال ووائل رشاد خبير ريادة الأعمال والمدرب المعتمد من عدة مؤسسات دولية.
انطلاق فعاليات المعسكر التدريبي "ابدأ حلمك" بجامعة سوهاج
انطلاق فعاليات المعسكر التدريبي "ابدأ حلمك" بجامعة سوهاج
انطلاق فعاليات المعسكر التدريبي "ابدأ حلمك" بجامعة سوهاج
انطلاق فعاليات المعسكر التدريبي "ابدأ حلمك" بجامعة سوهاج
انطلاق فعاليات المعسكر التدريبي "ابدأ حلمك" بجامعة سوهاج
انطلاق فعاليات المعسكر التدريبي "ابدأ حلمك" بجامعة سوهاج

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