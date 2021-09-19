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رانية فؤاد مديرًا لوحدة الاختبارات الإلكترونية بجامعة الفيوم

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 02:23 م
رانية فؤاد
رانية فؤاد
الفيوم : ريهام على

أصدر الأستاذ الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأحد، قرارا رقم (1348) لسنة 2021، بتجديد تعيين الدكتورة رانية فؤاد أحمد، المدرس بقسم الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة بالجامعة، مديرًا لوحدة الاختبارات الإلكترونية حتى 3182022.

وجاء ذلك القرار نظرا لما تبذله الدكتورة رانية من جهدا وعطاء مستمر داخل الكلية لمساندة ومساعدة الجميع.

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