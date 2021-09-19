إسلام المغربي مديرًا لمركز إنتاج المقررات الإلكترونية بجامعة الفيوم

أصدر الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأحد، قرار رقم (1349) لسنة 2021، بتعيين الدكتورة إسلام عيد علي محمد المغربي، المدرس بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، مديرًا لمركز إنتاج المقررات الإلكترونية حتى 3182022.



وجاء ذلك القرار نظرا لما تبذله الدكتورة من جهد وعطاء مستمر داخل الكلية لمساندة ومساعدة الجميع.

