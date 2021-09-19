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السجن المشدد 10 سنوات لـ5 عاطلين كونوا عصابة للسرقة بالإكراه في طوخ

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 02:27 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد ضوه
قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، بالسجن المشدد 10 سنوات على 5 عاطلين لتكوينهم عصابة للسرقة بالإكراه على الطرق العامة تحت تهديد السلاح، وتغريم كل منهم 10 آلاف جنيه، ومصادرة الأسلحة النارية المضبوطة معهم وإلزامهم بالمصروفات.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين عادل علي ماهر ونصر هلال، وأمانة سر محمد فرحات.

وترجع أوراق القضية للعام الماضي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طوخ بلاغًا من المواطن "فرحات.ع" سائق، بأنه حال سيره بالطريق العام بالسيارة رقم ق ج ص 1465، وأثناء توقفه في الطريق فوجئ بتوقف سيارة أخرى ونزل منها المتهمين بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وأشهروها في وجهه وجذبوه وأدخلوه للسيارة قيادتهم، وتمكنوا من سرقة السيارة الخاصة به وهاتفه المحمول، وحافظة نقوده كرهًا عنه والقوة على الطريق وفروا هاربين.

وانتقلت أجهزة الأمن وأخطر مدير أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وقيام المتهمين بسرقة المجني عليه كرهًا مستخدمين سلاح ناري بندقية ألية وأخر أبيض مطواة، وتمكنوا من سرقة سيارته ومتعلقاته الشخصية.

ونجحت أجهزة الأمن من تحديد شخصية المتهين وهم كل من "عمر.ف" 27 عامًا، وعبد ربه حسن 23 عامًا، و"مصطفى.ا"، و"سيد.ح"، و"أحمد.س"، حيث تمكنت أجهزة الأمن من ضبط الأول والثاني وبحوزتهما الأسلحة المستخدمة في الحادث بينما لازال الـ3 متهمين الآخرين هاربين وجارٍ البحث عنهم لتنفيذ العقوبة.

كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط السيارة المستولى عليها وإعادتها وأمرت النيابة بحبس المتهمين المضبوطين وإحالتهما للمحاكمة حضوريًا، بينما أحالت الـ3 متهمين الهاربين غيابيًا.

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محاكمات بوابة الفجر بنها القليوبية الفجر الحكم على عصابة

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