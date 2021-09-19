جهاز الشروق: تنفيذ 4416 وحدة إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل (فيديو)

قال المهندس علي سعد، نائب رئيس جهاز مدينة الشروق، إن عدد وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل بمدينة الشروق يصل لـ 4416 وحدة تم تنفيذها بالكامل، وتم تسليم السكان 4 آلاف وحدة منها ويتبقى 416 وحدة جاري تسليمهم.





وأضاف "سعد"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أنه تم تنفيذ كافة الخدمات بمشروع الإسكان الاجتماعي التي تخدم عليه، وتكون عامل جذب للساكن حتى يقيم، حيث تم تنفيذ مدرسة تعليم أساسي متعدد المراحل، وحضانتين، و2 وحدة صحية، و3 أسواق تجارية، وجميع أنماط الخدمات التي ممكن أن يحتاجها الساكن للتواجد سواء تعليمي أو رياضي أو صحي.



