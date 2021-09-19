Advertisements

الفيوم تحصد مركز خامس جمهورية في الاتحادات الطلابية والتحول الرقمي

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 02:29 م
أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم
أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم
الفيوم : ريهام على
شاركت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم (الاتحادات الطلابية والتربية الاجتماعية) في التصفية القمية لمسابقات الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية لعام 2021/2020م من خلال الموضوع المحوري ( الاتحادات الطلابية والتحول الرقمي).
 
الاتحادات الطلابية
حيث فاز الطالب "أدهم عماد عبد القوي" المرحلة الإعدادية - إدارة إبشواي التعليمية - بالمركز الخامس جمهورية في المسابقة.
 
التحول الرقمي
وتقدم الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالتهنئة الخالصة للطالب أدهم عماد لفوزه وتحقيق مركز متقدم على مستوى الجمهورية، كما قدم رسالة شكر للأستاذ هشام أبو عوف مدير عام الشئون التنفيذية، ومسئولي التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، والمشاركة بفاعلية فى جميع المسابقات على مستوى الجمهورية التى تنظمها الوزارة.

الكلمات المفتاحية

الفيوم التحول الرقمي الاتحادات الطلابية

أخبار تهمك

الجبلاية لـ"الفجر": أبلغنا الزمالك بإيقاف القيد وحصلنا على وعد بالحل

منذ أقل من ساعتين

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد ووست هام في البريميرليج

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يقترب من استعادة مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة فرض 10 قروش رسوم على متلقي المكالمات التليفونية بدءا من أكتوبر

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

الأهلي يمنح نجمه لبيراميدز على طبق من ذهب

منذ حوالي 5 ساعات

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على معلقي مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر المصري

منذ أقل من ساعة

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

منذ يوم

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

كيروش يعلن قائمة مبدئية لنجوم مصر المحترفين استعدادا لمواجهتي ليبيا

منذ ساعة و 12 دقيقة

حقيقة حصول الأهلي على توقيع حارس مرمى جديد

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعليم الفيوم يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الجري والدراجات للصم

تعليم الفيوم تحصد المركز الثاني في العروض الرياضية باستاد القاهرة

الفيوم تحصد المركز الثالث والرابع والخامس في مسابقة الكاريكاتير على مستوى الجمهورية

الفيوم تحصد المركز الأول والرابع جمهورية فى مسابقة الإذاعة المدرسية

تعليم الفيوم يحصد مركز خامس جمهورية بمسابقة أجمل حديقة

الفيوم تحصد مركز ثاني الجمهورية في دبلوم الخط العرب

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 ص

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

11:56 ص

الأهلي يمنح نجمه لبيراميدز على طبق من ذهب

10:00 ص

حقيقة حصول الأهلي على توقيع حارس مرمى جديد

12:07 م

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

09:01 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements