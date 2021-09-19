الفيوم تحصد مركز خامس جمهورية في الاتحادات الطلابية والتحول الرقمي



الاتحادات الطلابية

حيث فاز الطالب "أدهم عماد عبد القوي" المرحلة الإعدادية - إدارة إبشواي التعليمية - بالمركز الخامس جمهورية في المسابقة.



التحول الرقمي

وتقدم الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالتهنئة الخالصة للطالب أدهم عماد لفوزه وتحقيق مركز متقدم على مستوى الجمهورية، كما قدم رسالة شكر للأستاذ هشام أبو عوف مدير عام الشئون التنفيذية، ومسئولي التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، والمشاركة بفاعلية فى جميع المسابقات على مستوى الجمهورية التى تنظمها الوزارة.



شاركت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم (الاتحادات الطلابية والتربية الاجتماعية) في التصفية القمية لمسابقات الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية لعام 2021/2020م من خلال الموضوع المحوري ( الاتحادات الطلابية والتحول الرقمي).