محلل سياسي يُعلق على جريمة إعدام الحوثيين 9 من أبناء الحديدة.. وينتقد الأمم المتحدة

علق الكاتب والمحلل السياسي اليمني ماجد الداعري على الجريمة والمذبحة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق تسعة تهاميين وعاشرهم مات معذبا في معتقلة، بعد أن ذبحوه بدم بارد أمام عدسات الكاميرات.









وأكد الداعري في تصريحات خاصة لـ" الفجر"، أنه على الرغم من وجود قاصر بين الضحايا التسعة في حالة صحية أبكت الجميع، ومرافعات ودفوع قضائية وشهادات من شركات اتصالات تؤكد قطعا عدم وجود بعض المحكومين بالحديدة عشية مقتل الصماد، لم تخرج إلى الآن الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية والحقوقية المستثمرة بجوع ومعاناة الشعب اليمني بأي بيان إدانة لهذه المذبحة الجماعية التي تدحض أي ادعاءات عدالة لدى المليشيات.







