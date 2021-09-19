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مواعيد مباريات الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 02:30 م
ميلان وليفربول
ميلان وليفربول
علاء خليف
يترقب عشاق الساحرة المستديرة انطلاق الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022 التي ستقام في نهاية الشهر الجاري.

مواعيد مباريات الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا

وتقام مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم 28 و 29 سبتمبر الجاري.

ويلتقي يوم 28 سبتمبر الجاري اياكس امستردام مع بشكتاش التركى، و شاختار الاوكراني مع انتر ميلان الإيطالي، وميلان مع اتلتيكو مدريد، وريال مدريد مع شريف تيرنسيول، وبروسيا دورتموند مع سبورتنج لشبونة، وباريس سان جيرمان مع مانشستر سيتي، وبورتو مع ليفربول، و لايبزيج مع كلوب بروج.

بينما يلتقي يوم 29 سبتمبر الجاري أتالانتا مع يونج بويز، زينيت سان بطرسبورج مع مالمو السويدي، ومانشستر يونايتد مع فياريال الاسباني، ويوفنتوس مع تشيلسي، وبايرن ميونخ مع دينامو كييف، وفولفسبورج مع إشبيلية، وبنفيكا مع برشلونة، وسالزبورج مع ليل الفرنسي.

الكلمات المفتاحية

ميلان ليفربول دوري أبطال أوروبا برشلونة بايرن ميونخ الجولة الثانية

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