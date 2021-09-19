عاجل.. حسام أشرف يعلق على أزمته في الزمالك

علق حسام أشرف، لاعب الزمالك الصاعد، الذي تسبب في منع القلعة البيضاء من القيد خلال فترتين، على أزمته مع النادي والقضية التي أصبحت حديث الشارع الرياضي المصري.





حسام أشرف يعلق على أزمته مع الزمالك





وقال حسام أشرف، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "عقدي كان ينتهي في أواخر 2019، ووقعت لنادي آخر في يناير لرغبتي في الاحتراف".





وتابع، "أخبرت مسئولي الزمالك أنني وقعت لنادي آخر قبل التوقيع للزمالك، لكنهم قالوا لي امضي وملكش دعوة".





وأكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن قضية حسام أشرف، ناشئ الزمالك، سببه إهمال إداري كبير في إدارة القلعة البيضاء.





حيث أوضح، "قضية حسام أشرف، اهمال إداري كبير من المسئولين بنادي الزمالك، كيف يخبركم اللاعب بأنه وقع لنادي آخر وتقولوله امضي احنا هنتصرف،ثم تقومون بإهمال الملف مما أدى لعقاب الزمالك".