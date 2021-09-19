Advertisements

عاجل.. حسام أشرف يعلق على أزمته في الزمالك

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 02:30 م
حسام أشرف
حسام أشرف
أمل الحلفاوي
علق حسام أشرف، لاعب الزمالك الصاعد، الذي تسبب في منع القلعة البيضاء من القيد خلال فترتين، على أزمته مع النادي والقضية التي أصبحت حديث الشارع الرياضي المصري.

حسام أشرف يعلق على أزمته مع الزمالك

وقال حسام أشرف، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "عقدي كان ينتهي في أواخر 2019، ووقعت لنادي آخر في يناير لرغبتي في الاحتراف".

وتابع، "أخبرت مسئولي الزمالك أنني وقعت لنادي آخر قبل التوقيع للزمالك، لكنهم قالوا لي امضي وملكش دعوة".

وأكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن قضية حسام أشرف، ناشئ الزمالك، سببه إهمال إداري كبير في إدارة القلعة البيضاء.

حيث أوضح، "قضية حسام أشرف، اهمال إداري كبير من المسئولين بنادي الزمالك، كيف يخبركم اللاعب بأنه وقع لنادي آخر وتقولوله امضي احنا هنتصرف،ثم تقومون بإهمال الملف مما أدى لعقاب الزمالك".

الكلمات المفتاحية

حسام أشرف بطولة الدوري المصري الممتاز الزمالك الدوري المصري الممتاز

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يقترب من استعادة مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

منذ يوم

الجبلاية لـ"الفجر": أبلغنا الزمالك بإيقاف القيد وحصلنا على وعد بالحل

منذ أقل من ساعتين

كيروش يعلن قائمة مبدئية لنجوم مصر المحترفين استعدادا لمواجهتي ليبيا

منذ ساعة و 16 دقيقة

حقيقة حصول الأهلي على توقيع حارس مرمى جديد

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على معلقي مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر المصري

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

الأهلي يمنح نجمه لبيراميدز على طبق من ذهب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

منذ حوالي 19 ساعة

حقيقة فرض 10 قروش رسوم على متلقي المكالمات التليفونية بدءا من أكتوبر

منذ أقل من ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد ووست هام في البريميرليج

منذ ساعتين و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

تاكيس جونياس يعلق على ترشيحه لتدريب الزمالك

ميدو: إدارة الزمالك دعمت كارتيرون وتعاملت معه بشكل غير مسبوق

شكري يفجر مفاجأة كبرى في تبرعات تركي آل الشيخ للزمالك

ميدو يطالب الزمالك بعقد جلسة مع باتشيكو لمناقشة أخطائه

ميدو يحذر إدارة الزمالك من خطر قادم

رسالة مفاجئة.. ميدو يحذر الزمالك من فرجاني ساسي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 ص

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

11:56 ص

الأهلي يمنح نجمه لبيراميدز على طبق من ذهب

10:00 ص

حقيقة حصول الأهلي على توقيع حارس مرمى جديد

12:07 م

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

09:01 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements