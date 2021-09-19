وزير النفط العراقي: 70 دولارا للبرميل سعر مستهدف لأوبك+ بالربع الأول 2022





مباشر: قال وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار إسماعيل، إن منظمة أوبك وحلفائها سيحاولون إبقاء أسعار النفط عند 70 دولارا للبرميل في الربع الأول من عام 2022.





وأضاف إسماعيل، خلال مؤتمر صحفي عقد في بغداد اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تلتزم المنظمة باتفاق الإنتاج الحالي عندما تجتمع في أكتوبر، إذا ظلت الأسعار مستقرة، وفقا لرويترز.





ولفت الوزير، إلى أن إجمالي صادرات العراق النفطية، بما في ذلك صادرات إقليم كوردستان في شمال البلاد، من المتوقع أن يبلغ 3.4 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال شهر سبتمبر الجاري.





وأعلن وزير النفط، اليوم الأحد، عن إطلاق مشروع استثمار الغاز في حقلي الناصرية والغراف، مؤكداً، أن الحكومة دعمت جميع مشاريع النفط.



