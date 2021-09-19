جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات اليوم الأحد

زوار "الفجر الرياضي" نستعرض لكم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء مباريات اليوم الثاني من الجولة الخامسة والتي انطلقت مساء السبت الموافق19 من شهر سبتمبر الجاري.





تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مبارايات اليوم الثاني من الجولة الخامسة





استطاع برينتفورد الفوز على ولفرهامبتون بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "مولينيو" معقل الوولفز





بينما دك فريق ليفربول شباك نظيره فريق كريستال بالاس بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز.





فيما تعادل مانشستر سيتي سلبا مع نظيره ساوثامبتون خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الاتحاد.





وحقق أرسنال الفوز الثاني له هذا الموسم بالدوري الإنجليزي امام بيرنلي بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب "تيرف مور"،بينما حقق فريق واتفورد الفوز على نورويتش سيتي بثلاثية مقابل هدف كما حقق نادي أستون فيلا الفوز امام إيفرتون بثلاثية نظيفة.





وجاء ترتيب الدوري الانجليزي على النحو التالي:





ليفربول 12

مانشستر سيتي 10

مانشستر يونايتد 10

تشيلسي 10

إيفرتون 10

برايتون 9

توتنهام هوتسبير 9

وست هام يونايتد 8

برينتفورد 8

أستون فيلا 7

واتفورد 6

ليستر سيتي 6

أرسنال 6

كريستال بالاس 5

ساوثهامبتون 4

ولفرهامبتون 3

ليدز يونايتد 3

نيوكاسل يونايتد 2

بيرنلي 1

نورويتش سيتي 0