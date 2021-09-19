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موسمياني يستقر على تشكيل الأهلي الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس السوبر

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 02:44 م
موسيماني
موسيماني
محمود دياب
استقر الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل المارد الأحمر، لخوض مواجهة نهائي كأس السوبر المصري.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة السوبر المصري

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره نادي طلائع الجيش، مساء يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء، على ملعب استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ومن المنتظر أن يبدأ النادي الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي : محمد الشناوي
خط الدفاع : اكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول
خط الوسط : عمرو السولية، حمدي فتحي، أفشة، ميكيسوني، حسين الشحات.
خط الهجوم : محمد شريف

الكلمات المفتاحية

موسيماني طلائع الجيش السوبر المصري الأهلي

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