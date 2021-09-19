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عاجل.. برشلونة يستهدف ضم " سفاح " مانشستر سيتي

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 03:25 م
برشلونة
برشلونة
محمد زويد
يسعى نادي برشلونة للتعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف مانشستر سيتي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

برشلونة يريد ضم ستيرلينج

وحسب صحيفة "سبورت"، فإن برشلونة كان قريبًا من الحصول على خدمات رحيم سترلينج، نجم مانشستر سيتي، في الصيف الماضي.

وأشارت إلى أن ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة، سافر إلى مانشستر، وكاد يحسم الصفقة في الميركاتو الصيفي الماضي، بعد أن فقد سترلينج مكانه في تشكيلة المدرب بيب جوارديولا.

وبسبب القيود الاقتصادية، حاول برشلونة ضم سترلينج على سبيل الإعارة، أو إقحامه في صفقة تبادلية مع أنطوان جريزمان أو عثمان ديمبلي أو سيرجي روبيرتو، لكن لم تنجح خطة البارسا.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة سيعود بقوة لمحاولة ضم رحيم سترلينج في الميركاتو الشتوي المقبل.

ونوهت أن مانشستر سيتي لن يمانع بيع لاعبه الإنجليزي، بعدما بات لدى الفريق، العديد من الخيارات البديلة في خط الهجوم.

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج برشلونة

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