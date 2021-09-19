3 قرارات من "التعليم" بشأن مصروفات المدارس الخاصة



على مدار الأيام الأخيرة، اتخذت وزارة التربية والتعليم عدد من القرارات الهامة بشأن مصروفات المدارس الخاصة، ضمن سعيها لضبط ذلك الملف.



سداد رسوم لصندوق المشروعات

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعليمات نبهت خلالها على ضرورة أن تلتزم المدارس الخاصة والمدارس الدولية بجميع أنواعها بسداد رسم قيمته 3% من إجمالي المصروفات الدراسية للطلاب في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية رقم 135112000283818 بمكاتب الهيئة القومية للبريد، وذلك بعد استبعاد الرسوم المقررة بموجب قوانين لصالح جهات أخرى اعتبارا من العام الدراسي 2021 2022.



متابعة التزام المدارس الخاصة بشأن المصروفات

كما قررت وزارة التربية والتعليم تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة ومتابعة التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة لزيادة المصروفات الدراسية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته لذلك.



إلزام المدارس الخاصة بقرار زيادة المصروفات السنوية

وشددت الوزارة على إلزام المدارس الخاصة بأحكام القرار الوزاري الصادر برقم 350 لسنة 2018 الصادر بتعديل القرار الوزاري رقم 173 لسنة 2017 بشأن زيادة المصروفات السنوية للمدارس الخاصة (عربي -لغات) وإعلان المصروفات الدراسية في مكان ظاهر بالمدرسة.



حظر جمع أي مبالغ مالية تحت مسمى التبرعات

وقررت التربية والتعليم حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسميات مثل التبرعات من الطلاب وأولياء الأمور من جانب المدارس خلال العام الدراسي الجديد.



ويبدأ العام الدراسي 20212022 يوم السبت 9 أكتوبر المقبل وينتهي يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، على أن تستمر أيام العام الدراسي 34 أسبوعا، وبعد حذف أيام الإجازات الرسمية تصبح مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 93 يومًا و97 للفصل الدراسي الثاني.



ويبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت الموافق 19 فبراير 2022، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022، وتعقد امتحانات نهاية العام الدراسي 2021 2022 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت الموافق 7 مايو 2022، أما امتحانات شهادة الثانوية العامة مقرر لها السبت الموافق 11 يونيو 2022، على أن تكون الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية السبت الموافق 21 مايو 2022 والعملية السبت 11 يونيو 2022.









