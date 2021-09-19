Advertisements

تجديد حبس رجب السويركي وصفوان ثابت ونجله 45 يوما

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 03:26 م
المحكمة
المحكمة
مـروة هيـكل

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، تجديد حبس صفوان ثابت، ونجله سيف صفوان ثابت، ورجب السويركي، 45 يوما على ذمة القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان وبسام عنتر.
تفاصيل التهم 
كانت النيابة وجهت اتهامات الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

الكلمات المفتاحية

نيابة مباحث حوادث تحريات

أخبار تهمك

الأهلي يمنح نجمه لبيراميدز على طبق من ذهب

منذ حوالي 6 ساعات

موسمياني يستقر على تشكيل الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس السوبر

منذ ساعة و نصف

حقيقة حصول الأهلي على توقيع حارس مرمى جديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

منذ حوالي 20 ساعة

خاص.. موعد حسم عقوبة شيكابالا

منذ ساعة و 19 دقيقة

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ يوم

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

منذ يوم

الجبلاية لـ"الفجر": أبلغنا الزمالك بإيقاف القيد وحصلنا على وعد بالحل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ 19 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم الأحد في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 26 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:52 م

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

04:00 م

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

09:01 ص

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

11:56 ص

الأهلي يمنح نجمه لبيراميدز على طبق من ذهب

10:00 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements