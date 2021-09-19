بعد ارتفاع الحرارة اليوم.. الأرصاد تصدر بيانا بالطقس المتوقع غدا

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين، على مدن ومحافظات الجمهورية.





حالة الطقس نهارًا:





- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.





- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.





- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.





الظواهر الجوية:





- شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.





- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



