صلاح يوجه رسالة لجماهير ليفربول بعد مباراة كريستال بالاس





وجه الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي رسالة لجمهور الريدز وذلك بعد الفوز على كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل لا شيء يوم أمس.





صلاح يوجه رسالة لجماهير الريدز





وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر نشر صلاح صورة إحتفاله بالهدف وكتب عليها :" أنتم أيها المشجعون تجعلوني أستمر هكذا أنتم تمنحونني قوة أكثر مما تتخيلون".





يُذكر أن صلاح نجح في زيارة شباك كريستال بالاس وسجل هدف فريقه الثاني ليدون على الهدف رقم 99 له مع الريدز في بطولة الدوري الانجليزي.