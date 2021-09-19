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النيابة في "اللجان النوعية بحلوان": الشعب صف الدفاع الأول عن الوطن

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 03:29 م
ممثل النيابة
ممثل النيابة
مـروة هيـكل

واصلت النيابة العامة مُرافعتها في مُحاكمة 22 مُتهمًا في "اللجان النوعية بحلوان"، وذلك أمام الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.
مجموعات عنقودية مزودة بأسلحة
وقال مُمثل النيابة: "أُسست بعد إعادة هيكلة الجماعة الإرهابية بمنطقة حلوان لجنة لإدارة العمليات النوعية، تورية للعمليات العدائية والتخريبية وقسمت لعدة مجموعات عنقودية مزودة بأسلحة وخائر نارية ملقنة أعضائها تدريبات عسكرية وحركية وبدنية، تدريبات لتجنب الملاحقة الأمنية، واستعمال عبوات تفجيرية، وإتقان استخدام الأسلحة النارية، تعددت المجموعات لـ ثمان قتالية".
نفذت بغل وحقد وكراهية
وأضاف: "ارتكبت تلك المجموعات جرائمها وعددا من العمليات العدائية وجهتها ضد المنشآت العامة والحيوية، ونفذت بغل وحقد وكراهية، ورعب وذعر نشروه بكل شبر من الأراضي المصرية، وأمام ذلك لم يقف الشعب المصري مكتوف الأيدي بل وقف في أول صفوف المدافعين ولا يزال حتى يومنا هذا صف الدفاع الأول عن الوطن كلا منا في موقعه، فهم قيادات الجماعة الإرهابية وراحوا يتشاورون ها هم يتسألون كيف لنا أن نفكك صف دفاع المواطنين، أجابوا بقتل المواطن وليد رشدي ظنوا فيه عمله مع الجهات الشرطية فقتلوه، فمنهم من اشعل النيران لقطع الطرقات، ومن صنع العبوات".

كانت النيابة العامة اتهمت 22 متهما من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة ۲۰۱۹ حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والتي جاءت أحداثها علي أثر فض اعتصام رابعة وفض اعتصام النهضة وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.

الكلمات المفتاحية

محكمة قضية النيابة اللجان النوعية بحلوان

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