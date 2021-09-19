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"ما شاء الله ".. هكذا علقت عبير صبري على إطلالتها الصيفية

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 04:58 م
عبير صبري
عبير صبري
الفجر الفني
أبهرت الفنانة عبير صبري،جمهورها في أحدث ظهور لها أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية، وذلك من خلال صورة شاركتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت "صبري" بإطلالة صيفية أنيقة على شاطئ البحر، لم تظهر ما ترديه، ووضعت ميكب ، علقت على الصورة قائلة: "ماشاء الله" .


يذكر أن آخر أعمال عبير صبري مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "موسى" مع عدد من الفنانين منهم محمد رمضان، وسمية الخشاب، وعبير صبرى، ورياض الخولى، وسيد رجب، وصبرى فواز، ومنذر رياحنة، وهبة مجدى، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبدالرسول، وأمير صلاح الدين".. من إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

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