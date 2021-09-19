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فلسطين تسجل 10 وفيات و1806 إصابات جديدة بكورونا

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 03:32 م
فلسطين
فلسطين
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في فلسطين، اليوم الأحد، تسجيل 10 وفيات و1806 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و2842 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عن وزارة الصحة، أن نسبة التعافي من فيروس كوروناالمستجد في فلسطين بلغت 91.7%، ونسبة الإصابات النشطة  7.3%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

 

وقد أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، وجود 75 مصاباً يتلقون العلاج في العناية المركزة بينهم 10 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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