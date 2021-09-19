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تردد قناة Eleven Sports 1 HD المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 03:30 م
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد أيمن

تقام اليوم الأحد مواجهة ريال مدريد أمام خفافيش فالنسيا في الموقعة التي يستضيفها ملعب إستاد الميستايا لحساب مباريات الجولة الخامسة من الليجا.

مباراة ريال مدريد وفالنسيا 

وتنطلق المواجهة بين الفريقين عند حلول الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الحادية عشر مساءًا بتوقيت أبوظبي.

في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق المصري الكبير الكابتن علي محمد علي ويمكن مشاهدتها عبر قناة Eleven Sports 1 Hd على التردد التالي :-

القمرالترددالاستقطابالترميزالتصحيحالتشفير
Hot Bird 1-613 شرقا11488أفقي275003/4كوناكس

الكلمات المفتاحية

فالنسيا ريال مدريد الدوري الاسباني الممتاز

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