تردد قناة Eleven Sports 1 HD المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا





تقام اليوم الأحد مواجهة ريال مدريد أمام خفافيش فالنسيا في الموقعة التي يستضيفها ملعب إستاد الميستايا لحساب مباريات الجولة الخامسة من الليجا.





مباراة ريال مدريد وفالنسيا





وتنطلق المواجهة بين الفريقين عند حلول الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الحادية عشر مساءًا بتوقيت أبوظبي.





في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق المصري الكبير الكابتن علي محمد علي ويمكن مشاهدتها عبر قناة Eleven Sports 1 Hd على التردد التالي :-



