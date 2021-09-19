Advertisements

النيابة تطالب بأقصى العقوبة على متهمي اللجان النوعية

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 03:33 م
هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
مـروة هيـكل
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الاستماع لمرافعة النيابة العامة في محاكمة 22 متهما من عناصر الجماعة الإرهابية في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والمعروفة إعلاميا بـ "اللجان النوعية في حلوان".

محاكمة 22 متهما من عناصر الجماعة الإرهابية
واختتم عضو النيابة العامة محمد شبانة مرافعته قائلا: "لم تثنيهم صرخاته.. وأقوال متهم في التحقيقات "ضربنا وليد 13 طلقة ورا بعض طلقة طلقة جت في رأسه وفي صدره، وده علشان نتأكد أنه مات"، ونزيد على تلك الأقوال دليلا استمد من أقوال المتهم عمر عباس والذي قرر "أنا نزلت عشان أشترك في واقعة وليد عشان أجمد قلبي ودوري كان مقتصر أني أسوق العربية اللي نخطف بيها وليد، واتقالي أننا حلال نقتل وليد" وعن قاتلي المجني عليه وليد قرر "كنت أنا وواحد اسمه عمرو شريف، عشان هو يعرف وليد كويس فهو اللي سحبه للمكان".

دأبت النيابة العامة على البحث عن المقطع المصور للمجني عليه على شبكة المعلومات الدولية وهدانا الله تعالى إليه، وعرضت المحكمة الموقرة، وشاهدت بشاعة محتواه، ولن أعيد على سمعكم إلا أنني أتذكر أن المقطع تخلله في بدايته شعار يُفرأ "لن ننسى.. لن نسامح.. قسما سنقتص"، فوالله الذي لا اله الا هو لن ننسى ما فعلتموه ولن نسامح فيما اقترفتموه والله والله والله الذي لا اله الا هو لنقتص ممن قتلوه وليتذوقن نفس الكأس.

هذه هي الواقعة برمتها، هذه هي الفاجعة بمآسيها، وهؤلاء مرتكبوها، وبين أيدي المحكمة أدلتنا على جرمهم، وها نحن نمثل اليوم، أمام عدلكم، نطالب بتطبيق العدل، العدل الذي شرعه الله في كتابه، العدل الذي دونه القانون في مواده، العدل هو إنزال أقصى عقاب على هؤلاء المتهمين، جزاء ما اقترفته أيديهم، جزاء أفكارا ارهابية ومعتقدات تخريبية، أفضينا اليكم اليوم لا بصفتنا ممثلين عن المجني عليه فحسب، بل نحن نمثل مجتمع بأثره، مجتمعا تألم طويلا وبكى كثيرا على عزيزا فقد وعلى غالي سقط، نحمل لواء مجتمع يعتدى عليه تارة باسم الشرعية وتارة باسم الدين وتارة أخرى باسم السياسة، لقد منحنا المجتمع شرف تمثيله أمام عدلكم، وأخذ علينا عهدنا أن نعود اليه، حاملين قضائكم العادل عزاء وفداء، عزاء له على ما اقترفه المتهمون، وفداء لكل قيم المجتمع التي انتهكت، ليكون حكمكم رسالة حق ونبراس هداية وصيحة مدوية، أن البشرية لن تعود أبدا لعصر الغاب، ليكن في حكمكم القصاص، لتشفى قلوب قوم المؤمنين، وليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين حسام الدين فتحي أمين وطارق صلاح درة، ومحمد شبانة عضو نيابة أمن الدولة العليا، وبحضور حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة.

والمتهمون في القضية هم "عبدالله محمد، ويوسف إبراهيم، ورضا محمد، ومايسة السيد، وعبدالسلام إبراهيم، وعبدالرحمن موسى، وتامر سمير، وإسلام عنتر، وعبدالرحيم مبروك، ومصطفى أحمد، وعمرو شريف، وعمر عباس، وعبدالرحمن محمد، وساجد صلاح، وزياد مجدي، وهاني حسني، ومحمد رمضان، ومصطفى جمال، وفرج رمضان، ويوسف سامي، وعبدالرحمن إسماعيل.

جماعة الإخوان المحظورة
كانت النيابة العامة اتهمت 22 متهما من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة ۲۰۱۹ حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والتي جاءت أحداثها على إثر فض اعتصام رابعة وفض اعتصام النهضة وقام المتهمون فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.

الكلمات المفتاحية

النيابة اللجان النوعية الإخوان

أخبار تهمك

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ يوم

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

منذ ساعة و نصف

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم الأحد في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ ثلث ساعة

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. موعد حسم عقوبة شيكابالا

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

منذ يوم

الجبلاية لـ"الفجر": أبلغنا الزمالك بإيقاف القيد وحصلنا على وعد بالحل

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة حصول الأهلي على توقيع حارس مرمى جديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يمنح نجمه لبيراميدز على طبق من ذهب

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

موسمياني يستقر على تشكيل الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس السوبر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة 22 متهما من الجماعة المحظورة في قضية خطف وتعذيب مواطنين حتي الموت

تأجيل محاكمة 22 متهما من اللجان النوعية بحلوان ل 12 يوليو

استباحوا دماء المواطنين.. اليوم محاكمة 22 متهما من اللجان النوعية بحلوان

النيابة تقدم ما يفيد حضور خبير التلفزيون بقضية اللجان النوعية بحلوان

محاكاة تمثيلية لأحد المتهمين المتوفيين بقضية اللجان النوعية في حلوان

خبير الإذاعة والتلفزيون يشرح طبيعة عمله لقاضي اللجان النوعية بحلوان

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:52 م

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

04:00 م

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

09:01 ص

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

11:56 ص

الأهلي يمنح نجمه لبيراميدز على طبق من ذهب

10:00 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements