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تعرف على صفقات الأهلي والزمالك في فترة الأنتقالات الصيفية

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
علاء خليف
نجح ناديي الأهلي والزمالك في إبرام عدة صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا للموسم الكروي الجديد 2021/ 2022.

صفقات الاهلي والزمالك في الميركاتو الصيفي

تفوق الأهلي على غريمه الزمالك في الصفقات التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث نجح المارد الاحمر في حسم خمس صفقات حتى الآن مقابل ثلاث صفقات لغريمه التقليدي الزمالك..

صفقات الاهلي

تعاقد الأهلي مع 5 صفقات وهي :- كريم فؤاد – لويس ميكيسوني – بيرسي تاو – حسام حسن – مصطفى البدري

صفقات الزمالك

ضم الزمالك 3 صفقات هم:- عمر كمال عبد الواحد – محمود شبانة - حمدي النقاز

الكلمات المفتاحية

الزمالك الاهلي الانتقالات الصيفية

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