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ملك أحمد زاهر لعائلتها: فخورة بكم

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 04:00 م
عائلة أحمد زاهر
عائلة أحمد زاهر
نادين نجدي



نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر مجموعة من الصور لها ولعائلتها، أثناء وجودهم في مهرجان الفضائيات العربية، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وكانت الصور وهم في مهرجان الفضائيات العربية ، علقت على الصور قائلة:" فخورة بعائلتي الناجحة" .

وحصد عدد من نجوم الفن جوائز الإبداع والتميز، منهم هنا الزاهد عن مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، وجميلة عوض عن دورها في مسلسل "حرب أهلية"، وحنان مطاوع عن مسلسل "القاهرة كابول".

وتوافد عدد من الفنانين على السجادة الحمراء لمهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ12، والمهداة إلى روح الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، منهم: إلهام شاهين، هنا الزاهد، محمد رياض، مصطفى درويش، الناقد طارق الشناوى، أحمد وفيق، إيهاب فهمى وروجينا.

الكلمات المفتاحية

ملك أحمد زاهر جميله عوض الفضائيات العربية أحمد زاهر

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