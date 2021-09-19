مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث سير بالمنيا

بلاغ بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع 3 أشخاص وإصابة 4 أخرين نتيجة اصطدام تروسيكل بشجرة تقع أمام المجرى المائي للترعة البدرمانية بين قريتي أولاد مرجان والبدرمان بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا.



بالانتقال والفحص تبين مصرع كل من: حسني أحمد 58 عاما، جندية عبد الغني 38 عاما، وطلعت فهمي 40 عاما، وجميعهم يقيمون بقرية دلجا غرب مركز ديرمواس.



وأصيب في الحادث كل من: سيد صابر 35 عاما، ناجح فرج 45 عاما، فرحة أشرف 29 عاما، ومديحة شفيق 62 عاما، وجميعهم يقيمون بقرية مرجان.

تحرير المحضر اللازم

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث، ونقل المصابين للمستشفي العام، وتقرر التحفظ علي جثث الضحايا بمشرحة مستشفي ديرمواس العام، وباشرت النيابة العامة التحقيق وقررت التصريح بدفن الجثث لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، حسب تقرير مفتش الصحة بمركز ديرمواس وتحريات المباحث، وجري إسعاف المصابين وتلقيهم العلاج اللازم.



وكانت محافظة المنيا شهدت قبل أيام حادث انقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الصحراوي الغربي، ونتج عن ذلك إصابة 6 أشخاص، بسحجات وكدمات وجروح وكسور واشتباه ما بعد الإرتجاج، وقد انتقل رجال الأمن والمرور لمعرفة أسباب الحادث وإزالة آثاره وتسيير الحركة بالطريق، وجري نقل جميع المصابين للمستشفي العام وتقرر خروجهم جميعا بعد تماثلهم للشفاء.

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث اصطدام تروسيكل بشجرة بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفى العام، وتقرر التحفظ على جثث الضحايا تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.