Advertisements

مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث سير بالمنيا

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 03:42 م
حادث
حادث
أحمد الخميسي
لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث اصطدام تروسيكل بشجرة بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفى العام، وتقرر التحفظ على جثث الضحايا تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
بلاغ بالحادث
تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع 3 أشخاص وإصابة 4 أخرين نتيجة اصطدام تروسيكل بشجرة تقع أمام المجرى المائي للترعة البدرمانية بين قريتي أولاد مرجان والبدرمان بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا.

بالانتقال والفحص تبين مصرع كل من: حسني أحمد 58 عاما، جندية عبد الغني 38 عاما، وطلعت فهمي 40 عاما، وجميعهم يقيمون بقرية دلجا غرب مركز ديرمواس.

وأصيب في الحادث كل من: سيد صابر 35 عاما، ناجح فرج 45 عاما، فرحة أشرف 29 عاما، ومديحة شفيق 62 عاما، وجميعهم يقيمون بقرية مرجان.
تحرير المحضر اللازم
تم تحرير المحضر اللازم بالحادث، ونقل المصابين للمستشفي العام، وتقرر التحفظ علي جثث الضحايا بمشرحة مستشفي ديرمواس العام، وباشرت النيابة العامة التحقيق وقررت التصريح بدفن الجثث لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، حسب تقرير مفتش الصحة بمركز ديرمواس وتحريات المباحث، وجري إسعاف المصابين وتلقيهم العلاج اللازم.

وكانت محافظة المنيا شهدت قبل أيام حادث انقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الصحراوي الغربي، ونتج عن ذلك إصابة 6 أشخاص، بسحجات وكدمات وجروح وكسور واشتباه ما بعد الإرتجاج، وقد انتقل رجال الأمن والمرور لمعرفة أسباب الحادث وإزالة آثاره وتسيير الحركة بالطريق، وجري نقل جميع المصابين للمستشفي العام وتقرر خروجهم جميعا بعد تماثلهم للشفاء.

الكلمات المفتاحية

حادث سير حادث إصابة

أخبار تهمك

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ يوم

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

منذ ساعة و 27 دقيقة

حقيقة حصول الأهلي على توقيع حارس مرمى جديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

منذ يوم

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

منذ حوالي 19 ساعة

موسمياني يستقر على تشكيل الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس السوبر

منذ ساعة و نصف

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يمنح نجمه لبيراميدز على طبق من ذهب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

منذ حوالي 20 ساعة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ 19 دقيقة

خاص.. موعد حسم عقوبة شيكابالا

منذ ساعة و 19 دقيقة

الجبلاية لـ"الفجر": أبلغنا الزمالك بإيقاف القيد وحصلنا على وعد بالحل

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم الأحد في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 26 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:52 م

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

04:00 م

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

09:01 ص

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

11:56 ص

الأهلي يمنح نجمه لبيراميدز على طبق من ذهب

10:00 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements