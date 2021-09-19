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مسلحون يطلقون سراح طلاب بعد الحصول على فدية بنيجيريا

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 03:46 م
مسلحون - أرشيفية
مسلحون - أرشيفية
وكالات

أطلق مسلحون في شمال نيجيريا، سراح 10 طلاب بعد دفع فدية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

 

وأشار مسؤولون، إلى أن 21 آخرين لا يزالون في الأسر، بالرغم من التعهد بالإفراج عنهم جميعا.

 

وكان رئيس الجمعية المسيحية المحلية، القس جون هياب، أكد أن الخاطفين حصلوا على الأموال قبل ثلاثة أيام، مشيرا إلى أن الطلاب العشرة المفرج عنهم أعيدوا إلى آبائهم مساء السبت.

 

وفي شهر يوليو الماضي، اقتحم مهاجمون مدرسة بيت إيل المعمدانية الثانوية، وخطفوا 120 طالبا على الأقل من نزلهم، تم الافراج عن مجموعات مختلفة من الطلاب منذ ذلك الحين، وجرى  الافراج عن آخر مجموعة في 27 أغسطس.

 

 واختطف المسلحون، نحو 1400 طفل من مدارسهم خلال العام الماضي، بينهم ما يقرب من 200 لم يتم الإفراج عنهم حتى الآن.

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