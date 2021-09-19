Advertisements

رئيس جامعة المنيا يُشارك بمنتدى "التعليم العالي والبحث العلمي"

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 03:50 م
جانب من المنتدى
جانب من المنتدى
أحمد الخميسي
شارك الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، والدكتور عصام فرحات، نائبه لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد مكرم المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، بمنتدى "التعليم العالي والبحث العلمي في عصر التحول الرقمي"، الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالعين السخنة، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ بهدف تعزيز ثقافة التحول الرقمي بالمجتمع الأكاديمي، وعرض رؤية البيئة التعليمية الجامعية في عصر جامعات الجيل الرابع، واستمرار التعاون المثمر بين المؤسسات التعليمية والشركات العالمية المُنتجة للتقنيات الحديثة؛ مما يساعد على خلق طالب رقمي مواكب للتغيرات العالمية.


حضر المنتدى رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والدولية والتكنولوجية ورؤساء المعاهد البحثية والهيئات والمنظمات الدولية، وعدد من ممثلي وزارات التربية والتعليم الفني، والصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، وعدد من الشخصيات العامة، وخبراء تكنولوجيا المعلومات.


قال رئيس جامعة المنيا، أن جلسات منتدى التعليم العالي والبحث العلمي تأتي في ضوء الاستراتيجية القومية للتحول الرقمي وتوجهات الدولة المصرية وقيادتها السياسية؛ نحو تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، لافتُا إلى أن جلسات المنتدى انتهت بعدد من التوصيات أبرزها: الاستمرار في تلبية احتياجات الجامعات من تكنولوجيا المعلومات، وتوفير البنية التحتية المناسبة التي تساعدها على التحول الرقمي، وتشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة تنفيذ أهداف ومؤشرات الأداء لمبادرة طالب رقمي، التي تم إطلاقها خلال فعاليات المنتدى، وتعزيز دور وزارة التعليم العالي في تقديم الدعم الفني والتقني، ووضع خارطة الطريق، وتحديد الخطوات التي يجب اتباعها لتحقيق التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية، إلى جانب عقد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ نتائج المنتدى.


ومن جانبه، أوضح د. "عصام فرحات" أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عقد عدة جلسات خلال فعاليات المنتدى ناقشت "تكنولوجيا التعليم في عصر التحول الرقمي" وتناولت خلالها "البيئة التعليمية، والمحتوى التعليمي، والمهارات المطلوبة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ومستقبل الجامعات المصرية، والرؤية الاستراتيجية لوزارة التعليم، وتعميم الشهادات التُبوتية"، إلى جانب عقد جولات تفقدية لمعامل الكمبيوتر، ومعامل الاختبارات الإلكترونية، والقاعات الدراسية، وبعض المكاتب الإدارية بجامعة الجلالة، وافتتاح مركز التطعيم ضد فيروس كورونا والمعرض الفني بالجامعة.


والجدير بالذكر، أن المنتدى عُقد على هامشه معرضًا لبعض المنتجات التقنية لعدد من الشركات الراعية للمنتدى، واستمع خلاله وزير التعليم العالي لعرض تفصيلي من ممثلي هذه الشركات حول منتجاتها التقنية في المجال التعليمي، وسبل التعاون مع هذه الشركات لمساعدة الجامعات المصرية في تنفيذ خطتها للتحول الرقمي.
رئيس جامعة المنيا يُشارك بمنتدى "التعليم العالي والبحث العلمي"
رئيس جامعة المنيا يُشارك بمنتدى "التعليم العالي والبحث العلمي"
رئيس جامعة المنيا يُشارك بمنتدى "التعليم العالي والبحث العلمي"
رئيس جامعة المنيا يُشارك بمنتدى "التعليم العالي والبحث العلمي"
رئيس جامعة المنيا يُشارك بمنتدى "التعليم العالي والبحث العلمي"
رئيس جامعة المنيا يُشارك بمنتدى "التعليم العالي والبحث العلمي"

الكلمات المفتاحية

منتدى طالب رقمي جامعة المنيا البحث العلمي

أخبار تهمك

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ يوم

خاص.. موعد حسم عقوبة شيكابالا

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

منذ ساعة و 25 دقيقة

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يمنح نجمه لبيراميدز على طبق من ذهب

منذ حوالي 6 ساعات

الجبلاية لـ"الفجر": أبلغنا الزمالك بإيقاف القيد وحصلنا على وعد بالحل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ 17 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

منذ يوم

موسمياني يستقر على تشكيل الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس السوبر

منذ ساعة و نصف

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

حقيقة حصول الأهلي على توقيع حارس مرمى جديد

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم الأحد في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي يستقبل وفد "سيسكو" العالمية لتدريب الطلاب على التكنولوجيا الحديثة

جامعة بني سويف تقتنص المركز الثالث في "التحول الرقمي"

تعاون بين "التعليم العالي" و"الاتصالات" لتنفيـذ منظومـة الاختبارات المميكنة

جامعة حلوان تستقبل فريق وزارة الاتصالات لتقييم قدرات التحول لجامعة ذكية

عاجل .. وزيري الاتصالات والتعليم العالي يبحثان تنفيذ منظومة الامتحانات الالكترونية

وزيرا التعليم العالي والاتصالات يتابعان تنفيذ المشروعات المشتركة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:52 م

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

04:00 م

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

09:01 ص

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

11:56 ص

الأهلي يمنح نجمه لبيراميدز على طبق من ذهب

10:00 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements