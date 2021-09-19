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خام برنت يرتفع 3.3% خلال الأسبوع و3.2% للخام الأمريكى

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 03:47 م
بوابة الفجر


سجلت أسعار عقود خام القياس العالمى برنت المكاسب الأسبوعية الثانية لها علي التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية وذلك بنسبة 3.3% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية تعد الرابع  لها على التوالي بنسبة 3.2% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق. 
 
وسجلت أسعار النفط 75.34 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، بالتسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.97 دولار للبرميل.
 
واتفق تحالف أوبك بلس على إضافة 400 ألف برميل يوميا شهريا إلى أسواق النفط.




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