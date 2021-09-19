كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 228 مليوناً

بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، 228.1 مليون حتى صباح اليوم الأحد، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 5.92 مليار جرعة.

وأفادت بيانات موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بأن إجمالي الإصابات وصل إلى 228 مليوناً و167 ألف حالة.

وكشفت بيانات موقع جامعة "جونز هوبكنز"، أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و686 ألف حالة.

ووفقًا للبيانات المجمعة، تجاوز إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم 5.92 مليار جرعة.