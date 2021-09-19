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عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 04:00 م
الأهلي
الأهلي
علي نبوي
قال رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي إن الأمريكي مايكل فاكوادي وقع على عقود الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة رجال، وذلك خلال فترة المشاركة في منافسات البطولة العربية للأندية التي تقام في الإسكندرية خلال الأيام المقبلة.

الأهلي يحصل على توقيع مايكل فاكوادي

وأوضح أن فاكوادي وصل إلى القاهرة في الساعات الماضية، وسيشارك في التدريبات الجماعية بصورة مباشرة لتدعيم صفوف فريق «رجال سلة الأهلي» خلال البطولة فقط.

وأشار عبد القادر إلى أن التعاقد مع فاكوادي يأتي في إطار تدعيم الفريق بالعناصر المميزة التي تمثل إضافة حقيقية للمنافسة على اللقب، خاصة بعد أن طلب الإسباني اوجستي بوش المدير الفني لـ«رجال سلة الأهلي» انضمام فاكوادي خلال منافسات البطولة.

وشدد عبدالقادر على أن هناك حرصا كبيرا على تلبية كافة متطلبات الأجهزة الفنية من أجل تقديم أفضل أداء والمنافسة على كافة البطولات.

يذكر أن عمر عزب لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة قد أنهى إجراءات انتقاله إلى «رجال سلة الأهلي»، فضلا عن التعاقد مع الأمريكي مايكل تومسون ومروان سرحان في وقت سابق.

الكلمات المفتاحية

الدوري المصري لكرة السلة الأهلي

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