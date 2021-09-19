اتحاد الغرف التجارية تعلن ارتفاع أسعار اللحوم وانخفاض الدواجن (فيديو)

قال وائل شهبون، المسئول الإعلامي للاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك ارتفاع في أسعار اللحوم بنسبة من 5-8% حسب نوع اللحوم البلدية بجميع المحافظات، منوهًا بأن بعض المحافظات مثل البحر الاحمر شهدت انخفاض في أسعار اللحوم وليس ارتفاع.



وأضاف "شهبون"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، أن أهم عوامل ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع هو العرض والطلب، بالإضافة إلى أسعار مدخلات الإنتاج، مشيرًا إلى أننا شهدنا انخفاض في اسعار الدواجن بنحو 8% الشهر الماضي، وكان هناك ثبات في أسعار السلع الاستراتيجية مثل السكر والزيوت.



وتابع المسئول الإعلامي للاتحاد العام للغرف التجارية، أننا شهدنا ارتفاع في أسعار الخضروات الشهر الماضي نتيجة مواعيد الحصاد والزراعة ونظام العروة الزراعية عامل أساسي في أسعار الخضروات، موضحًا أن أسعار الفاكهة الموسمية تكون مرتفعة في بداية الموسم ومع زيادة المعروض منها تبدأ أسعارها في الانخفاض، لافتًا إلى أن الاتحاد بالتعاون مع الحكومة يعمل على إتاحة كافة المنتجات حتى تكون السلع في متناول المواطن، ولا يحدث ارتفاع غير مبرر في الأسعار وفقًا لتوجيهات الرئيس منذ توليه مهام منصبه.

