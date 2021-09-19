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تنفيذ 20 قرار إزالة بأسيوط

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 04:00 م
إزالة
إزالة
مصطفى الملاح
تمكنت الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بأسيوط اليوم، من تنفيذ 20 قرار إزالة لمبانى غرف، وأحواش، وأسوار من البلوك الأبيض ومونة الأسمنت بمسطح 1949 متر مربع، وذلك بناحية الحواتكة بمركز منفلوط بأسيوط.

وأشارت الوزارة، إلى أن الإزالات شهدت وجود وتأمين قوات الشرطة، ووجود مسؤولي مجلس مدينة منفلوط، مضيفة أن الإزالات تمت بمعدات الإدارة العامة لحماية تطوير نهر النيل بأسيوط، وكذلك مجلس مدينة منفلوط وتحت إشراف مهندسي وفني الإدارة.

مواصلة المجهودات المبذولة من الوزارة لحصر كافة أشكال التعديات

ووجه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بمواصلة المجهودات المبذولة من كافة جهات الوزارة لحصر كافة أشكال التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الرى، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجميع المنتفعين.

الهدف من التصدي الفوري للتعديات على نهر النيل

وأشار وزير الري الى أن التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، يهدف للحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

وأضاف "عبدالعاطي" أن الوزارة لا تتهاون مع أي تعدي أيًا كان حجمه أو مرتكبه بهدف الوصول بنهر النيل إلى "نيل بلا تعديات".

إستخدام صور الأقمار الصناعية فى رصد التعديات على المجارى المائية

وكان قد صرح الدكتور محمد عبد العاطي أن الوزارة تستخدم صور الأقمار الصناعية فى تحديد طبيعة إستخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات على حرم النهر للتعامل معها أولًا بأول، ورصد التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بمحافظات الجمهورية المختلفة.

حملة إنقاذ النيل

وأطلقت الوزارة حملة بإسم إنقاذ النيل، والتي تهدف الى حماية نهر النيل، عن طريق إزالة كافة التعديات علي نهر النيل وكافة المجاري المائية، وذلك للحفاظ على نهر النيل وضمان وصول المياه إلى كافة الترع.
تنفيذ 20 قرار إزالة بأسيوط
تنفيذ 20 قرار إزالة بأسيوط
تنفيذ 20 قرار إزالة بأسيوط
تنفيذ 20 قرار إزالة بأسيوط
تنفيذ 20 قرار إزالة بأسيوط
تنفيذ 20 قرار إزالة بأسيوط
تنفيذ 20 قرار إزالة بأسيوط
تنفيذ 20 قرار إزالة بأسيوط

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