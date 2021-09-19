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"الغرف التجارية" تكشف أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
شريف بدر
شهدت الأسواق خلال الشهر الماضي استقرارا في أسعار معظم السلع  الاستهلاكية حيث استقرت أسعار الزيوت الطبيعية و السكر ومنتجات الألبان والدقيق و المخبوزات وكانت أبرز التغيرات في أسعار السوق ارتفاعا طفيفا في أسعار اللحوم حيث ارتفاعت أسعار اللحم الكندوز البلدي بحوالي 8%  بينما ارتفع سعر البتلو بحوالي  7% ،واللحم الضأن بحدود 7% , مقارنة بالشهر السابق  ,

بينما انخفضت أسعار الدواجن البيضاء بحوالي 8% كما أنخفضت أسعار بيض المائدة بحوالي 11%  , و شهدت الاسعار تباينا في أسعار الفاكهة بين انخفاض في سعر بعض انواع الفاكهة الموسمية مع زيادة المعروض منها نتيجة زيادة حجم الانتاج و المعروض بنسب تتراوح بين 10 الي 20 % وارتفاع في أنواع أخري تراوح بين 5 الي 10% ,  كما شهدت الأسواق ارتفاعا في اسعار بعض أنواع الخضر الطازجة والتي بدأت في التراجع خلال الاسبوع الأول من الشهر الجاري مثل الليمون و الطماطم والتي تراجعت أسعارهم بشكل كبير بعدما سجلا ارتفاعا كبيرا خلال الشهر الماضي .

وشمل تقرير المتابعة الشهرية لحركة الأسواق المحلية - الذي تلقاه المهندس ابراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والذي يصدر بالتعاون مع الغرف التجارية بكافة المحافظات لرصد كافة المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة الداخلية - أسباب ارتفاع اسعار الخضر الطازجة خلال الشهر الماضي والذي يرجع لنظام العروة الزراعية ومواسم الزراعة و الحصاد للمحاصيل الموسمية وتوقع التقرير أن تشهد الأسواق استمرارا في انخفاض أسعار الخضروات الطازجة الموسمية خلال الشهر الحالي لتعود لمعدلاتها الطبيعية مع بداية الشهر المقبل .

وقال المهندس ابراهيم العربي أن لجان المتابعة باتحاد الغرف التجارية ترصد حركة التغيرات التي تشهدها الأسواق من حيث حجم و توزيع وسعر كافة السلع وتقوم بتحليل تلك البيانات ومقارنتها  بالمتغيرات العالمية لوضع تصورات مستقبلية لحركة الأسواق و المتغيرات السعرية التي قد تؤثر علي الأسواق المحلية  كما تبحث ف أسباب اي ارتفاعات في الأسعار لمواجهتها لضمان استقرار الأسواق .

ورصد تقرير المتابعة ثبات أسعار البقوليات , قطع غيار السيارات , المنظفات والكيماويات , الادوات الكهربائية , الأخشاب و الادوات المنزلية والزجاج والحدايد و البويات والمنسوجات و الأقمشة  والأدوات المكتبية , وبالرغم من بدء الاستعداد لموسم العام الدراسي الجديد وما يصاحبه من ارتفاع كبير في الطلب علي تلك المنتجات وارتفاع أسعارها  الا أن التقرير توقع انخفاض أسعارها بالاضافة لاسعار الملابس و المتجات الجلدية و الأحذية مع انطلاق سلسلة معارض أهلا مدارس و التي تنطلق تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء و بالتعاون مع وزارات التموين و التجارة الداخلية والصناعة و الغرف التجارية بكافة انحاء الجمهورية .

الكلمات المفتاحية

العروة الشتوية الزراعه اسعار اللحوم اسعار الفاكهة اسعار الدواجن اسعار الخضر

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