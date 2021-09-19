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فحص أكثر من مليوني طفل أبرز نجاحات مبادرة الرئيس لعلاج ضعف وفقدان السمع

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 04:54 م
جانب من المبادرة
جانب من المبادرة
محمد عوده
يحظى قطاع الصحة باهتمام كبير من جانب الدولة المصرية، والقيادة السياسية، نظرا لأهميته وارتباطه الوثيق بحياة المواطنين، وتماشيا مع استراتيجية الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري، التي تستهدف في الأساس المواطن المصري في مختلف القطاعات والمجالات، وعلى رأسها القطاع الصحي والخدمات العلاجية المقدمة إليهم.

توجيهات السيسي للارتقاء بالصحة 
ودائما ما تأتي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشكل عام، ووزارة الصحة والسكان بشكل خاص، للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتطوير المستشفيات، مع تدشين قوافل طبية تستهدف المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية والعلاجية، في إطار المبادرات الصحية المختلفة التي يحرص الرئيس السيسي، على إطلاقها وتدشينها، وعلى رأسها مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، التي انطلقت في شهر سبتمبر من عام 2019، محققة نجاحات عظيمة منذ ذلك لحين وحتى الآن.

وفيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبر نجاحات مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، منذ انطلاقها في شهر سبتمبر من عام 2019:

- تم إجراء المسح السمعي لمليوني و18 ألف طفل حديث الولادة، منذ انطلاق المبادرة في شهر سبتمبر من عام 2019.

- زيادة عدد مراكز الفحص ضمن المبادرة إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية.

- إجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا.

- فحص 6080 طفلًا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر ضمن المبادرة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

- تحويل 119 ألفًا و345 طفلا لإعادة الفحص مرة ثانية من خلال إجراء اختبار تأكيدي وذلك بعد أسبوع من الفحص الأول في نفس الوحدة.

- تحويل 11 ألفًا، و363 طفلًا بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة، البالغ عددها 30 مركزا على مستوى الجمهورية، وذلك للتقييم الأعلى وبدء العلاج الطبي أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تحتاج حالته.

- تحديث شهادة الميلاد وإدراج خانة الفحص السمعي بها، ويتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية والتأكد من سلامته.

الكلمات المفتاحية

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