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اختتام بطولة المملكة للملاكمة بالقصيم بمشاركة 55 ملاكماً

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 04:56 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

اختتمت بطولة المملكة للملاكمة للشباب أمس، بمشاركة 55 ملاكماً يمثلون 17 نادياً وصالة، والتي استمرت 4 أيام على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة .

وتوج رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة المهندس عبدالله الحربي الفائزين في البطولة، فعلى مستوى وزن 49 حقق المركز الأول والميدالية الذهبية ملاكم نادي وج عثمان المتعاني، وحقق المركز الأول والميدالية الذهبية لوزن 52 ملاكم صالة ذئاب الملاكمة فواز الحربي, وعلى مستوى وزن 56 حقق المركز الأول والميدالية الذهبية ملاكم نادي الوحدة راشد محمد، بينما حقق المركز الأول والميدالية الذهبية لوزن 60 ملاكم نادي عكاظ أسامة الفيفي ،

كما حقق المركز الأول والميدالية الذهبية بوزن 64 ملاكم صالة سبورتيك عبدالله إبراهيم، ووزن 69 حقق المركز الأول والميدالية الذهبية ملاكم أكاديمية سدوس بلال محمد، وعلى مستوى وزن 75 حقق المركز الأول والميدالية الذهبية ملاكم صالة النمر الرياضي مهند الهوساوي وحقق المركز الأول والميدالية الذهبية لوزن 81 ملاكم نادي القطيف الرياضي مهدي اليامدي، أما على مستوى وزن 91 حقق المركز الأول والميدالية الذهبية ملاكم نادي الرياض باسل الناصر  ووزن 91+ حقق المركز الأول والميدالية الذهبية ملاكم صالة خطوات الأبطال أحمد الزهران.

الكلمات المفتاحية

بطولة المملكة للملاكمة الملاكمة القصيم

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