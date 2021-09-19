مانشستر يونايتد ينتزع انتصارًا قاتلًا من أنياب وست هام في مباراة "مجنونة"

انتزع مانشستر يونايتد فوزًا قاتلًا من أنياب مضيفه وست هام بعدما قلب تأخره بهدف للفوز بهدفين في المباراة التي جرت اليوم الأحد على استاد لندن الأولمبي ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".





التقدم في المباراة كانت لأصحاب الأرض حيث سجل سعيد بن رحمة الهدف الأول لوست هام في الدقيقة 30، لينجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في إدراك التعادل لمانشستر يونايتد بعدها بـ5 دقائق وينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.





وفي الشوط الثاني حاول كل فريق خطف الأسبقية لينجح البديل جيسي لينجارد في خطف هدف الفوز القاتل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 88 بعد تصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء ليُعلن الهدف الثاني للشياطين الحمر، لكن وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح وست هام تصدى لها الإسباني ديفيد دي خيا ببراعة ليقود فريقه لحصد النقاط الثلاث.





مانشستر يونايتد في مركز الوصيف

وبهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 13 نقطة محتلًا المركز الثاني بفارق الأهداف خلف ليفربول صاحب الصدارة، فيما توقف رصيد وست هام عند 8 نقاط في المركز الثامن.