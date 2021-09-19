مفاجأت في تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش في نهائي السوبر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته غدا الاثنين لمواجهة طلائع الجيش في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في نهائي السوبر المصري.





تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجيش في نهائي السوبر





ومن المتوقع أن يبدأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر أمام الجيش بتشكيل يضم كلا من:





محمد الشناوي في حراسة المرمى





خط الدفاع، أكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف ومعلول





خط الوسط، حمدي فتحي والسولية ومحمد مجدي أفشة





خط الهجوم، الشحات وميكيسوني ومحمد شريف.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي وطلائع الجيش في نهائي السوبر المصري بعد غد الثلاثاء على ملعب برج العرب بالأسكندرية في السابعة مساء.



