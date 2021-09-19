بشرى سارة في برشلونة.. تعرف عليها

تلقى المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة خبرا سارا بشأن جاهزية إنستو فاتي جناح البارسا للمشاركة في المباريات.





عودة فاتي لتدريبات برشلونة

واقترب أنسو فاتي جناح الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة من العودة إلى صفوف البارسا بعد تعافيه من إصابته ومشاركته في التدريبات مع زملائه.





ومن المتوقع أن يشارك فاتي جناح الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة خلال مباراة البارسا وليفانتي بملعب كامب نو في 26 من الشهر الجاري ضمن إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.





و يدرس كومان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الدفع بفاتي أمام ليفانتي حيث استبعد من لقاء غرناطة الإثنين المقبل في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الاسباني.





الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أكدت أن المدرب الهولندي رونالد كومان يسعى للدفع بفاتي أمام بنفيكا ضمن إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.



