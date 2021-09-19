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تعرف على موقف نجم الأهلي من المشاركة في نهائي كأس السوبر
الأحد 19/سبتمبر/2021 - 05:05 م
علي خلاف
كشف مسؤولو الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي موقف أكرم توفيق من مواجهة طلائع الجيش ضمن إطار منافسات نهائي بطولة كأس السوبر المصري.
موقف أكرم توفيق من مواجهة طلائع الجيش
ومن المقرر أن تُقام مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ضد طلائع الجيش في تمام الساعة السابعة مساء الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية على لقب كأس السوبر المحلي.
من جانبه كشف مصدر بالنادي الأهلي أن أكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أصبح جاهزا لخوض مواجهة طلائع الجيش بعدما شارك في تدريبات الفريق الأخيرة بصورة عادية.
وكان أكرم توفيق لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد تعرض لإصابة بكدمة فى ودية المقاولون العرب ليُغادر أرض الملعب بعدما شارك في الودية مُرتدياً "ماسك" طبي.