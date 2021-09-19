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وزيرة التضامن تزور محافظة الإسكندرية.. غدا

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 05:11 م
نيفين القباج وزيرة التضامن
نيفين القباج وزيرة التضامن
آيات عامر
تزور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، غدًا الاثنين، محافظة الإسكندرية، حيث تشارك فى جلسة عن دور منظمات العمل الأهلى فى التصدي للهجرة غير الشرعية، وذلك بمشاركة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية باعتبار عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى.

مبادرة حياة كريمة 
كما تشهد وزيرة التضامن الاجتماعي، أيضًا في فعالية أخرى خلال اليوم، ختام معسكر «إعداد المبادرات الشبابية الخاصة بمشروع مودة بقرى حياة كريمة»، والذى يقام فى الثالثة عصرًا بالمدينة الشبابية بأبو قير.

زيارة وزيرة التضامن لمحافظة الإسكندرية 
وتبدأ فعاليات الزيارة فى تمام الساعة العاشرة صباحًا بمركز التدريب للبحوث والصحة الإنجابية بجوار كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الإسكندرية.

الكلمات المفتاحية

وزيرة التضامن محافظة الإسكندرية الدكتور نيفين القباج

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