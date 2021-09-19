Advertisements

برلماني: قانون الجمعيات ترجمة لاهتمام الدولة بالعمل الأهلي

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 05:12 م
النائب ياسر الهضيبي
النائب ياسر الهضيبي
عبداللطيف هيبة
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، إن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى "الجمعيات" يهدف لبناء شراكة قوية ومستدامة بين الدولة والقطاع الأهلي، بما يسمح لكليهما تحقيق أهدافه في إطار من الشفافية واحترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وهو خير دليل على التزام الدولة المصرية بتعهداتها الدولية، ودور المجتمع المدنى فى توفير حياة كريمة للمواطنين.

دعم المواطن
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن خلال الأيام القليلة الماضية عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، فعلى الرغم من كم التحديات والمؤامرات التى واجهت الدولة المصرية على مدار السنوات الثمانية السابقة إلا أن القيادة السياسية حريصة طوال هذه الفترة على دعم المواطن المصرى فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم تأتى هذه الاستراتيجية لتعطي المزيد من الحقوق السياسية والمدنية وحرية الرأى والتعبير.

وأشار الهضيبي، إلى أن الدولة المصرية أثبتت بالدليل أنها تسير بخطى ثابتة فى ملف حقوق الانسان، سواء من خلال المبادرات أو التوجيهات المباشرة ومن ثم بالتشريعات، ويأتى على رأسها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، ذلك التشريع الذي يجمع بين الاستجابة الكاملة للاستحقاق الدستوري والتزام مصر بتعهداتها الدولية من جهة، والاحتياج الوطني المتنامي لدور القطاع الأهلي في تعزيز فرص الحياة الكريمة من جهة أخرى.

حياة كريمة وحقوق الإنسان 
وتابع عضو مجلس الشيوخ: "القانون يؤكد التزام الدولة بدعم القطاع الأهلي عبر توفير ضمانات التمتع بالحق في تكوين الجمعيات الأهلية وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية، وترحيب الدولة المصرية بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية على أراضيها، وأنها تتمتع بتسهيلات وضمانات توفر لها بيئة مواتية لإنجاز عملها بشكل فعال وسريع في إطار من الشفافية، وعلى المنظمات الدولية أن تلقى الضوء على هذه الطفرة فى مجال العمل الأهلى خلال هذه الفترة، وأن ما يجرى على الأرض من مبادرات فى القلب منها "حياة كريمة" تهدف لتوفير حياة تليق بالمواطن المصرى أليست هذه المبادرات تأتي فى صميم حقوق الانسان؟".

الكلمات المفتاحية

ياسر الهضيبي حياة كريمة حقوق الإنسان السيسي

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأت في تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش في نهائي السوبر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

منذ يوم

الأهلي يتحرك لتعديل عقد نجم الفريق

منذ ساعة و 23 دقيقة

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ حوالي 9 ساعات

بيدري يحسم مصيره مع برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

بشرى سارة في برشلونة.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعة

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ يوم

الأهلي يمنح نجمه لبيراميدز على طبق من ذهب

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة حصول الأهلي على توقيع حارس مرمى جديد

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على صفقات الزمالك خلال الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 20 دقيقة

تعرف على موقف نجم الأهلي من المشاركة في نهائي كأس السوبر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

منذ حوالي 21 ساعة

عضلات محمد صلاح تخطف الأضواء بعد هدفه في كريستال بالاس

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

عضو بالشيوخ: قرار البرلمان الأوروبي ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية

رسميا.. الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي

نائب بـ "الشيوخ": «هيومن رايتس وووتش» تعبر عن المسار الحقوقي الزائف المدفوع حثيثا لإسقاط الدولة

عضو بـ "الشيوخ": مبادرة «حياة كريمة» أبلغ رد على كافة مزاعم وافتراءات المنظمات المشبوهة

عضو بـ "الشيوخ": مصر تسير على خطى التنمية وبناء الإنسان المصري وفقًا لاستراتيجية 2030

عضو بالشيوخ: إطلاق المرصد العربي لحقوق الإنسان خطوة جديدة في التصدى للنهج المشبوه

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:52 م

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

04:00 م

مفاجأت في تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش في نهائي السوبر

05:02 م

بشرى سارة في برشلونة.. تعرف عليها

05:03 م

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

09:01 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements