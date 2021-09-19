سكنية وخدمية.. مشروعات "الإسكان" لإعمار مدينة العلمين الجديدة (تفاصيل وصور)

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إعمار المدن الجديدة، التي تعد بمثابة متنفس جديد للمدن والمحافظات المختلفة، إذ تساهم في استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير المسكن الآمن والملائم لعدد كبير من المصريين، بما يحقق أحد أهم أهداف التنمية التي تصبو إليها الدولة المصرية.



وتقوم وزارة الإسكان بالتخطيط الدقيق لإقامة تلك المدن، على أحدث الطرازات العالمية، ومن ثم تقوم بإقامة عدد من المشروعات السكنية، وأخرى خدمية، وجميعها يستهدف توفير الحياة الكريمة للمصريين الراغبين في الانتقال والعيش بتلك المجتمعات العمرانية الجديدة.



ومن بين المدن الجديدة التي توليها الوزارة اهتماما كبيرا، مدينة العلمين الجديدة، التي تضم وحدات سكنية، ومشروعات خدمية متعددة.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، تحركات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإعمار مدينة العلمين الجديدة:



تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة بالقطاعات المختلفة، موضحًا أنه تم مراعاة تنفيذ مشروعات سكنية متنوعة بالمناطق المختلفة بالمدينة لتلبية الطلب على السكن منها: الإسكان المتميز، وسكن مصر، وعمارات الداون تاون، وإسكان الحي اللاتيني، وإسكان منطقة الـ700 فدان.



- تضم مشروعات الإسكان نحو 30887 وحدة سكنية متنوعة جارٍ تنفيذها، شاملا تنفيذ مشروعات الأبراج بمراحلها المختلفة.



- جارٍ تنفيذ 840 وحدة سكنية "35 عمارة" ضمن استكمال مشروع الإسكان المتميز.



- جارٍ تنفيذ 4096 وحدة سكنية " 128 عمارة" بسكن مصر.



- جارٍ تنفيذ 1320 وحدة سكنية بمساحات مختلفة "40 عمارة" بعمارات الداون تاون، بمواصفات تشطيب إسكان متميز، حيث يشتمل المشروع على بلازا، ومحال تجارية خدمية ووحدات إدارية، وقد تم إسناد تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.



- الانتهاء من الهيكل الخرساني لـ15 برجا سكنيا بارتفاعات تصل إلى 44 دورا، وجارٍ تشطيب الواجهات الخارجية.



- تنفيذ أعمال الهيكل الخراساني لـ3 أبراج أخرى بارتفاعات تتراوح من 100 متر إلى 170 مترا.



- توفير خدمات تجارية بمنطقة الأبراج.



- جارٍ عمل إجراءات الطرح والترسية لـ5 أبراج أخرى بالمنطقة الشاطئية "أبراج مارينا العلمين"



- تجهيز موقع بالمنطقة الجنوبية للمدينة لتنفيذ 5 أبراج بمشاركة شركة (cscec) الصينية.



- الحي اللاتيني:

يقام على مساحة 404 أفدنة، ويتكون من 6 مناطق، تضم 11655 وحدة سكنية، ومناطق خدمية متميزة وأماكن انتظار سيارات ومجموعة من الحدائق، وجار تنفيذ أعمال المرحلة الأولى "الهيكل الخرساني "، وجارٍ أيضا تنفيذ أعمال التشطيبات.



- مشروع كمباوند سكني عمراني متكامل:

يقام على مسطح 700 فدان، يشتمل على الفيلات والشاليهات وشقق العمارات التي تضم العديد من الوحدات السكنية حوالي 12500 وحدة، بجانب المسطحات التجارية، وتتمتع بطبيعة خلّابة كونها مقامة على جزر صناعية كل جزيرة تحتوي على عددٍ من الفيلات بطابع خاص، وجارٍ حاليا تنفيذ أعمال الهيكل الخرساني للمبانى والتشطيبات.



- مشروعات الخدمات:

تضم الممشى السياحي، الذي تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه بطول 7 كيلومترات، ويتكون من مناطق خاصة بالجلوس ووحدات تظليل بمختلف الأشكال ومسار خاص للدراجات ومبانٍ خدمية وملاعب، كما تشمل جامعة العلمين الدولية على مساحة 128 فدانا مقسمة إلى 3 قطاعات.



- المدينة التراثية:

تقام على مساحة 260 فدانا، وتضم مجموعة من المباني التراثية والثقافية والتجارية المتنوعة، بإجمالى 70 منشأة، وتحتوي على البحيرة الرئيسية والحديقة المركزية فيها مباني: المسجد والكنيسة والأوبرا والمتحف والمباني التجارية والفندقية في الحي القديم، ومبنى مجمع السينمات والمسرح المكشوف والحي الاستثماري ومباني الإسكان الفاخر، وقد تم الانتهاء من تنفيذ الهيكل الخرساني، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع العام المقبل.



- مشروعات المنطقة الترفيهية:

تضم منطقة محال ومولات تجارية على البحر مباشرة، وتقع أمام منطقة الأبراج ويخدمها 4 أنفاق لعبور المشاة إلى داخل المنطقة الترفيهية، وتضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات، كما تضم مجموعة من البلازات الفاخرة التي تشتمل على عددٍ من النوافير ذات الأشكال المختلفة وأحواض الزهور والأعمدة الديكورية وعناصر معمارية وزخرفية متنوعة، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ معظم الأعمال بالمشروع وربطه على المرافق الرئيسية بنسبة تنفيذ تجاوزت 95%، كما تم تشغيل 10 مباني، وإتاحة 19 مبنى للتسويق.



- مشروعات المرافق والبنية التحتية:

تم تنفيذ الطريق الساحلي الجديد بطول 48 كيلومترا شاملا أعمال الإنارة والكباري، وجارٍ تنفيذ 195 كيلومتر شبكات طرق بالمدينة، كما تم الانتهاء من تنفيذ 12 كوبري بإجمالي أطوال 6 كيلومترا، وجارٍ العمل بـ3 كبارٍ أخرى، وجارٍ تنفيذ أعمال شبكات المرافق (الصرف - التغذية - صرف الأمطار- ري) بالمنطقة الشاطئية، وأعمال شبكات المرافق (الصرف -التغذية -صرف أمطار- ري) بالمنطقة الجنوبية، بجانب الانتهاء من تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف متر مكعب يوميا كمرحلة أولى، وجارٍ تنفيذ محطة معالجة ثلاثية للصرف بطاقة 90 ألف متر مكعب يوميا كمرحلة أولى، وجار الانتهاء من تنفيذ محطة محولات الكهرباء، والمرحلة الأولى "العاجلة" لشبكات الغاز الطبيعي بنسبة 90%.