Advertisements

رئيس جامعه أسوان يستقبل وفد مشيخة الأزهر بالمستشفى الجامعي

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 05:19 م
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
فتح الله رضوان
قام، اليوم الأحد، الأستاذ الدكتور أيمن محمود، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، بزيارة تفقدية بالمستشفى الجامعي برفقة وفد من مشيخة الأزهر الشريف وبحضور الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان والدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة السابق وذلك للاطمئنان على حالة المرضى بالمستشفى الجامعي بأسوان.

رئيس جامعة أسوان
وأكد رئيس جامعة أسوان على أهمية الدور الخدمي والطبي والتعليمي الذي تقدمة مستشفى أسوان الجامعي للمرضى بمحافظة أسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد، وتأتي الزيارة في إطار تخيف المعاناة عن كاهل المرضي والعمل علي رسم البسمة على شفاهم وجبرا لخواطرهم وأن زيارة المريض سنة نبوية تجب على الجميع والدعاء لهم بالشفاء العاجل.

كما أضاف الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان أن مستشفياتنا تحت رعاية الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان تشهد تطورا ملحوظا باستكمال الإنشاءات الطبية التي تخدم المنظومة الصحية بالمحافظة والمحافظات والمجاورة.

زيارة تفقدية لوفد مشيخة الأزهر للمستشفى الجامعي 
وشملت الزيارة التفقدية اليوم زيارة قسم الباطنة وقسم غسيل الكلي وعددا من أقسام المستشفى الجامعي، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للوقوف على مشاكل المرضى والعمل على حلها.
رئيس جامعه أسوان يستقبل وفد مشيخة الأزهر بالمستشفى الجامعي
رئيس جامعه أسوان يستقبل وفد مشيخة الأزهر بالمستشفى الجامعي
رئيس جامعه أسوان يستقبل وفد مشيخة الأزهر بالمستشفى الجامعي
رئيس جامعه أسوان يستقبل وفد مشيخة الأزهر بالمستشفى الجامعي
رئيس جامعه أسوان يستقبل وفد مشيخة الأزهر بالمستشفى الجامعي
رئيس جامعه أسوان يستقبل وفد مشيخة الأزهر بالمستشفى الجامعي

الكلمات المفتاحية

وفد الأزهر جامعة أسوان المستشفى الجامعي الدكتور محمد علي الدكتور أيمن محمود

أخبار تهمك

مفاجأت في تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش في نهائي السوبر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ يوم

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يمنح نجمه لبيراميدز على طبق من ذهب

منذ حوالي 8 ساعات

عضلات محمد صلاح تخطف الأضواء بعد هدفه في كريستال بالاس

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة في برشلونة.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يتحرك لتعديل عقد نجم الفريق

منذ ساعة و 23 دقيقة

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ حوالي 9 ساعات

بيدري يحسم مصيره مع برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على موقف نجم الأهلي من المشاركة في نهائي كأس السوبر

منذ أقل من ساعة

حقيقة حصول الأهلي على توقيع حارس مرمى جديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

منذ يوم

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على صفقات الزمالك خلال الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

نقل مرضى مستشفى الحسين لمستشفيات جامعة الأزهر بعد نشوب حريق بها

جامعة أسوان تنظم ندوة صحية بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

لجنة إدارة الكوارث والأزمات بالقوات المسلحة تزور المستشفي الجامعي بأسوان

رئيس جامعه أسوان: لقاح كورونا المستجد للأطقم الطبيه

ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين في الطريق الزراعي بأسوان

الحبيب علي زين العابدين الجعفري يزورالشيخ الإدريسي بالمستشفى الجامعي بأسوان

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:52 م

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

04:00 م

مفاجأت في تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش في نهائي السوبر

05:02 م

بشرى سارة في برشلونة.. تعرف عليها

05:03 م

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

09:01 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements