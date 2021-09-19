رئيس جامعه أسوان يستقبل وفد مشيخة الأزهر بالمستشفى الجامعي

رئيس جامعة أسوان





كما أضاف الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان أن مستشفياتنا تحت رعاية الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان تشهد تطورا ملحوظا باستكمال الإنشاءات الطبية التي تخدم المنظومة الصحية بالمحافظة والمحافظات والمجاورة.



زيارة تفقدية لوفد مشيخة الأزهر للمستشفى الجامعي

وشملت الزيارة التفقدية اليوم زيارة قسم الباطنة وقسم غسيل الكلي وعددا من أقسام المستشفى الجامعي، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للوقوف على مشاكل المرضى والعمل على حلها.

وأكد رئيس جامعة أسوان على أهمية الدور الخدمي والطبي والتعليمي الذي تقدمة مستشفى أسوان الجامعي للمرضى بمحافظة أسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد، وتأتي الزيارة في إطار تخيف المعاناة عن كاهل المرضي والعمل علي رسم البسمة على شفاهم وجبرا لخواطرهم وأن زيارة المريض سنة نبوية تجب على الجميع والدعاء لهم بالشفاء العاجل.