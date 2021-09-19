بيدري يحسم مصيره مع برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الإسباني بيدري جونزاليس نجم خط وسط برشلونة الإسباني حسم موقفه من تجديد عقده مع البرسا خلال الموسم الحالي.



وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن عقد بيدري مع برشلونة ينتهي في الصيف المقبل لكن هناك بند يسمح لبرشلونة بتجديد عقد النجم الإسباني الشاب في الكامب نو لمدة موسمين آخرين.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة لا يرغب في تفعيل بند التجديد في عقد بيدري ويريد توقيع النجم الإسباني على عقد جديد في الموسم الحالي.



ولفتت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة تواصل مع والد بيدري ووكيل أعماله مؤخرًا من أجل بدء مفاوضات التجديد.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مصادر قريبة من بيدري كشفت عن موافقة النجم الإسباني على التجديد كما أنه مستعد لقبول أي صيغة يقترحها برشلونة للعقد الجديد.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بيدري وقع مع النادي الكتالوني لمدة موسمين فقط في 2020 قادمًا من لاس بالماس لأن قانون الاتحاد الأوروبي يضع قيودًا على مدة عقود اللاعبين الذين تحت 18 عامًا.

